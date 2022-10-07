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Политика7 октября 2022 5:20

Япония ввела новые санкции против России

В расширенный санкционный список попали Росэлектроника и концерн "Калашников"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Япония расширила санкции против России

Япония расширила санкции против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония расширила санкционный список против России. В него включены еще девять организаций и свыше 80 физических лиц.

В числе компаний, попадающих под антироссийские санкции Токио, оказались концерн "Калашников", Росэлектроника, а также акционерные общества "ОДК-Климов" и "Созвездие".

Персональные санкции введены против родственников целого ряда российских чиновников, в том числе Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Валентины Матвиенко, Сергея Шойгу и Рамзана Кадырова.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце сентября власти Японии приняли решение внести в санкционные списки еще 21 организацию из России. Также они ввели запрет на экспорт товаров в РФ, которые могут быть связаны с химоружием.

В частности, в "черный список" попали такие организации как ОАО "Мосэлектронпроект", НПО "Эталон", АО "Энергия", Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".