Япония ввела санкции против родственников Медведева, Шойгу и Кадырова

Токио вводит персональные санкции против родственников российских чиновников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония внесла в новый санкционный список родственников ряда российских чиновников. В него, в частности, попали члены семей зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

Под санкциями также оказались родственники министра обороны Сергея Шойгу и главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Как ранее писал сайт KP.RU, Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Как следует из представленных данных, в антироссийские меры ЕС включен потолок цен на нефть. Также в восьмой пакет санкций вошли иные меры экономического воздействия и персональные ограничения.

Напомним, власти Японии решили выслать российского дипломата в качестве ответной меры после признания российской стороной консула японского генконсульства во Владивостоке персоной нон грата в РФ.