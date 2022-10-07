Google презентовала новые смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Google представила Pixel 7 и Pixel 7 Pro Фото: Кадр видео

Американская компания Google показала презентацию новых смартфонов Pixel 7 и Pixel 7 Pro, оснащенных процессором Tensor G2, который стал мощнее и эффективнее. У них будет операционная система Android 13.

Одно из отличий моделей – в объеме памяти. Менее дорогая получила 8 Гб оперативной и 128 или 256 Гб встроенной памяти, а Pro - 12 Гб оперативной и 128, 256 или 512 Гб встроенной.

Вторым различием стали размер экрана, его разрешение и частота обновления. В первом случае – это AMOLED-дисплей на 6,3 дюйма с разрешением 2400x1800 точек и частотой 90 Гц, во втором – 6,7 дюйма, 3120x1440 точек и 120 Гц.

Отличаются также объем аккумуляторов. Если Pixel 7 оснащен батареей на 4355 мА•ч, то Pixel 7 Pro – на 5000 мА•ч.

Новые смартфоны имеют фронтальную камеру 10,8 Мп с поддержкой 4K-видеозаписи, а также основной объектив 50 Мп и сверхширокоугольный объектив 12 Мп. Версия Pro также получила дополнительный телеобъектив 48 Мп.

Планируется, что продажи стартуют 13 октября 2022 года. Рекомендуемая стоимость Pixel 7 составит 599 долларов, Pixel 7 Pro – 899 долларов. Прием предзаказов уже стартовал.

Как ранее писал сайт KP.RU, Евросоюз планирует ввести запрет на экспорт десятков высокотехнологичных товаров в Россию, в том числе смартфонов, радиолокационной аппаратуры и лазерного оборудования.

Кроме того, авторы инициативы рассматривают возможность введения запрета фирмам ЕС оказывать IT-услуги российским клиентам и прекратить использовать в ЕС продукцию Kaspersky Lab.

Среди других предложений - возможность запрета на транзакции с алмазами из РФ, а также запрет на ввоз банкнот Евросоюза и Соединенных Штатов в Россию.