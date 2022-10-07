ВСУ уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области

Кирилл Стремоусов Фото: Кадр видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уперлись в эшелонированную оборону на территории Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов в пятницу, 7 октября 2022 года.

Чиновник подчеркнул, что никаких прорывов нет.

"Все стабильно. Никаких прорывов нет и не будет", - заявил Стремоусов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Кирилл Стремоусов выразил уверенность, что украинские военные будут отброшены из занятых ими сел Херсонской области. Он отметил, что Херсонская область является частью России и российская армия не покинет ее.

По словам замглавы региональной администрации, Вооруженные силы Украины стянули к Херсонской области высокое количество военной техники НАТО и военнослужащих. Чиновник также отметил высокие потери в украинских войсках. По его словам, ежедневно только на херсонском направлении они теряют порядка 300 человек убитыми.