Союзные силы освободили Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево в ДНР

Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении еще трех населенных пунктов в республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Союзные силы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) при огневой поддержке освободили еще три донецких населенных пункта. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в пятницу, 7 октября 2022 года.

В телеграм-канале ведомства уточняется, что речь идет об Отрадовке, Веселой Долине и Зайцево.

Как ранее писал сайт KP.RU, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит освобождать территории, занятые украинскими неонацистами. Политик выразил уверенность, что "все цели по защите наших граждан и территорий непременно будут выполнены".

Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал журналистам, что союзные силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных добиваются определенных успехов на Артемовском направлении, в том числе в самом Артемовске.