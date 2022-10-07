ФСБ предотвратила готовившийся ИГИЛ* теракт в Ставрополье

Екатеринбург. Сотрудники ОМОН у дачного дома в котором были уничтожены три террориста, во время контртеррористической операции Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 октября на автовокзале Ставрополя ФСБ предотвратила теракт, который готовился запрещенной в РФ террористической организацией “Исламское государство” (ИГ)*, сообщает Центр общественных связей ФСБ. У задержанных изъяли компоненты бомбы.

"ФСБ РФ в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "ИГИЛ"*, — говорится в заявлении.

Как сообщают в ведомстве, россияне, входившие в ячейку запрещенной организации, по указанию зарубежных организаторов готовили теракт на ставропольском вокзале.

На месте проживания задержанных были обнаружены элементы, необходимые для изготовления самодельного взрывчатого устройства и средства конспиративной связи.

Против злоумышленников заведено уголовное дело по статье о подготовке теракта. В ведомстве отметили, что преступники дали признательные показания.

После недавней трагедии в школе №88 в Ижевске планируется возобновить занятия в дистанционном формате с 10 октября. О последних событиях нападения писал сайт KP.RU.

* Террористическая организация, запрещена в России.