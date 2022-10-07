Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил задействовать «Пушкинскую карту» в воспитательной работе

Школьники и студенты могут бесплатно посещать по «Пушкинской карте» театры, музеи и кино. Фото: culture.ru.

«Пушкинскую карту» необходимо активнее использовать в воспитательной работе, считает губернатор Амурской области Василий Орлов. Глава региона предложил максимально увеличить число пользователей карты, подключив к организации совместных походов в учреждения культуры педагогов и классных руководителей.

«Пушкинская карта - перспективный проект, в регионе он стартовал в сентябре прошлого года. За это время «Пушкинские карты» получили более 22 тысяч молодых жителей области, это только 27% от потенциальных участников проекта, - рассказал Василий Орлов. - Необходимо добиваться максимального охвата».

Глава региона уверен, что походы в театры, музеи и кино должны стать для молодежи качественной альтернативой досугу, который школьники и студенты проводят в Интернете.

«Проект не столько – мера поддержки учреждений культуры, сколько инструмент для воспитания нашей молодежи. Ее нужно отвлечь от того информационного мусора, которого сейчас очень много в интернете, дать качественную альтернативу. К этой работе можно подключить классных руководителей, педагогов дополнительного образования, которые могли бы организовывать совместные походы в кино, театры или музеи, а затем обсуждать увиденное», - отметил Василий Орлов.

В рейтинге реализации проекта Амурская область в 2022 году заняла 6 место среди 11 субъектов ДФО. Лидером посещаемости по «Пушкинской карте» стал Амурский областной театр драмы. За 9 месяцев этого года его постановки посмотрели более 7 тысяч человек. Всего в проекте «Пушкинская карта» участвуют 34 организации культуры Приамурья.

Напомним, проект реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Лимит «Пушкинской карты» составляет 5 тысяч рублей.