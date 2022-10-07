Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о трудовых гарантиях мобилизованным в пятницу, 7 октября 2022 года. С его содержанием можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, при частичной мобилизации россиян за ними сохраняются рабочие места, то есть трудовой договор не расторгается, а приостанавливается. При этом трудовой стаж продолжает засчитываться.

На позицию такого работника могут приниматься другие граждане, но по срочному трудовому договору, пока мобилизованный сотрудник не вернется.

После демобилизации граждан их трудовой договор возобновляется с первого дня выхода на работу. При этом работник обязан уведомить о своем решении вернуться к исполнению обязанностей не позднее, чем за три дня до выхода.

За сотрудником также сохраняется право на оплачиваемый ежегодный отпуск в течение шести месяцев с момента выхода на работу.

Расторжение договора работодателем возможно только в том случае, если сотрудник в течение трех месяцев после демобилизации не вышел на работу.

Напомним, еще в конце сентября стало известно, что правительство России готовит дополнительные меры поддержки граждан, которые подпали под частичную мобилизацию. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.