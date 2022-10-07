В России выявлено 22 268 случаев заражения коронавирусом 7 октября 2022

Санкт-Петербург. Медицинские работники в клинической больнице Святителя Луки, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

7 октября, за прошедшие сутки, в России зафиксировали 22 268 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. При этом отмечено 39 573 случаев выздоровления против 41 536 днем ранее, до 20 347 142 за весь период пандемии.

6 октября зарегистрировали 23 045 случаев заражения. Всего за период пандемии выявлено 21 163 942 зараженных.

Смертность за минувшие сутки составила 104 против 108 днем ранее.

Общее число госпитализированных в России за сутки достигает 2025 пациентов. Днем ранее показатель составлял 2292 случая, что свидетельствует о снижении на 11,6%. В 30 регионах наблюдается уменьшение количества госпитализаций, а в 7 регионах ситуация не меняется.

Ранее сайт KP.RU писал в эксклюзивном материале о 3 важных вопросах по ковид. На них ответил ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.