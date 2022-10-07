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Здоровье7 октября 2022 9:10

В России выявлено 22 268 случаев заражения коронавирусом 7 октября 2022

Число случаев выздоровления выросло до 39 573 за прошедшие сутки, сообщают в штабе по борьбе с инфекцией
Владимир РОМАНЕНКО
Санкт-Петербург. Медицинские работники в клинической больнице Святителя Луки, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Санкт-Петербург. Медицинские работники в клинической больнице Святителя Луки, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

7 октября, за прошедшие сутки, в России зафиксировали 22 268 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. При этом отмечено 39 573 случаев выздоровления против 41 536 днем ранее, до 20 347 142 за весь период пандемии.

6 октября зарегистрировали 23 045 случаев заражения. Всего за период пандемии выявлено 21 163 942 зараженных.

Смертность за минувшие сутки составила 104 против 108 днем ранее.

Общее число госпитализированных в России за сутки достигает 2025 пациентов. Днем ранее показатель составлял 2292 случая, что свидетельствует о снижении на 11,6%. В 30 регионах наблюдается уменьшение количества госпитализаций, а в 7 регионах ситуация не меняется.

Ранее сайт KP.RU писал в эксклюзивном материале о 3 важных вопросах по ковид. На них ответил ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.