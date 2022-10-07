Новогодний экспресс Деда Мороза отправится 22 октября из Великого Устюга

Фото: Андрей ШИПОВ

Передвижная резиденция Деда Мороза «Мороз-экспресс» впервые проехала по стране в прошлом году. Маршрут поезда начался в Великом Устюге, где находится вотчина Деда Мороза, проходил через города центра и юга России. В этом году основным направлением поезда будет Дальний Восток.

Поезд Деда Мороз состоит из нескольких празднично оформленных вагонов, в числе которых вагон-приемная, вагон-ресторан, вагон-сувенирная лавка.

«В этом году путешествие будет немного длиннее - до самой крайней точки российских железных дорог - до станции Тихоокеанская. Это будет очень длинный маршрут: из Великого Устюга и обратно поезд проедет более 33 тысяч километров и более 100 городов"

По словам Владимира Осиповского, начальника департамента культуры и туризма Вологодской области, состав отправится из Великого Устюга 22 октября и прибудет туда обратно 15 января. Новогоднюю ночь Деда Мороз встретит в Великом Новгороде. Подробное расписание движение поезда вскоре появится на сайте РЖД.

«Этот проект позволит большему числу детей и взрослых встретиться с настоящим Дедом Морозом, окунуться в настоящую русскую сказку», - сказал Осиповский.