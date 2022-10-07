В Республике Алтай по частичной мобилизации не призвали ни одного человека Фото: REUTERS

В Республике Алтай в рамках частичной мобилизации пока не призвали ни одного человека, сообщил сенатор Владимир Полетаев.

Как передает «КП-Алтай», в настоящее время военные комиссариаты актуализируют информацию о гражданах, а повестки направляются только для уточнения данных, а не для самой мобилизации. Вместе с тем во всех районах республики работают горячие линии по актуальным вопросам частичной мобилизации.

В Республике Алтай действует так называемая «нулевая квота». Она выводится исходя из численности населения, которая составляет в регионе 221 тысяча человек, и процентного соотношения мужчин. В то же время в республике есть немало добровольцев, отмечается в сообщении. Среди них в частности депутат алтайского Госсобрания Денис Шубин, который поехал в зону специальной военной операции.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженные силы России прибыло более 200 тысяч человек в рамках частичной мобилизации.