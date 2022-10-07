В России запретили ездить на электросамокатах по дорогам детям до 14 лет

В России изменили ПДД в части использования электросамокатов и гироскутеров Фото: pixabay.com

Детям младше 14 лет запретили использование электросамокатов в России на дорогах. Соответствующие поправки внесены в ПДД. Об этом сообщается на сайте правительства РФ в пятницу, 7 октября 2022 года.

Как следует из утвержденных кабмином правил, средства индивидуальной мобильности, в том числе электросамокаты и гироскутеры, разрешается использовать для движения по правому краю проезжей части, но при определенных условиях.

Во-первых, управлять ими на дорогах могут лица не младше 14 лет. Во-вторых, это возможно только на трассах с ограничением максимальной скорости до 60 км/ч.

Стоит отметить, что запрет для детей до 14 лет касается только дорог. То есть использование ими электросамокатов на тротуарах не запрещается.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще одним нововведением стало ограничение максимальной скорости средств индивидуальной мобильности. Теперь она не должна превышать 25 км/ч.

Другим изменением стал запрет использования электросамокатов и гироскутеров массой свыше 35 килограммов на тротуарах и дорожках для пешеходов и велосипедов.