Захарова сочла слова Зеленского о превентивном ядерном ударе признанием преступных помыслов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ядерном ударе по России свидетельствует о признании Киевом своих преступных помыслов, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если говорить о том, что вчера произошло, то это просто прямое признание киевского режима в абсолютной преступности своих помыслов. Но это было сказано в прямом эфире, и здесь уже не выкрутишься, здесь уже не спишешь, как это пытались сделать в отношении Борреля его коллеги по Евросоюзу на неправильный перевод, на технические сложности», – заявила дипломат в эфире «Первого канала».

По словам Захаровой, власти Украины воспринимают реальность неадекватно и не понимают, что такое ядерное оружие.

Как писал сайт KP.RU, накануне Зеленский заявил, что НАТО должна нанести превентивные удары по территории Российской Федерации. По его мнению, альянс должен исключить возможность применения Россией ядерного оружия.