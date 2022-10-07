Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика7 октября 2022 10:15

Боррель связал решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти с введением потолка цен

Глава евродипломатии намерен обсудить этот вопрос на саммите в Праге
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Фото: REUTERS

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель выразил мнение, что решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти является прямым ответом на действия Запада по введению потолка цен на российскую нефть. Соответствующее заявление дипломат сделал перед началом неформального европейского саммита в Праге в пятницу, 7 октября 2022 года.

"Решение ОПЕК+ снизить поставки нефти является явным ответом на наше предложение ограничить цены на нефть", - подчеркнул Боррель.

По его словам, этот вопрос планируется обсудить на саммите в чешской столице.

Как ранее писал сайт KP.RU, страны ОПЕК+ на съезде в Женеве утвердили ограничения по добыче нефти до 2 млн баррелей в сутки. Это рекордное сокращение с 2020 года. Лимит по добычи будет действовать до ноября 2022 года, пока не пройдет повторное совещание стран.

Напомним, бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал новость о планах ОПЕК+ снизить объемы производимой нефти, назвав это "очень недружелюбным" шагом.