Боррель связал решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти с введением потолка цен

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель выразил мнение, что решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти является прямым ответом на действия Запада по введению потолка цен на российскую нефть. Соответствующее заявление дипломат сделал перед началом неформального европейского саммита в Праге в пятницу, 7 октября 2022 года.

"Решение ОПЕК+ снизить поставки нефти является явным ответом на наше предложение ограничить цены на нефть", - подчеркнул Боррель.

По его словам, этот вопрос планируется обсудить на саммите в чешской столице.

Как ранее писал сайт KP.RU, страны ОПЕК+ на съезде в Женеве утвердили ограничения по добыче нефти до 2 млн баррелей в сутки. Это рекордное сокращение с 2020 года. Лимит по добычи будет действовать до ноября 2022 года, пока не пройдет повторное совещание стран.

Напомним, бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал новость о планах ОПЕК+ снизить объемы производимой нефти, назвав это "очень недружелюбным" шагом.