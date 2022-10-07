В Сбере начали оформлять для военнослужащих кредитные каникулы

Клиенты-военнослужащие смогут получить отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы, а также на 30 дней после её окончания.

Для рассмотрения заявки на каникулы заёмщику требуется обратиться в банк по телефону горячей линии: 8 800 200-8-200 (пн-пт — с 4:00 до 20:00 мск, сб-вс — с 6:00 до 20:00 мск) или 900 (круглосуточно).

Такая возможность есть и в СберБанк Онлайн (в разделе «Финансовые трудности» выбрать «Программы поддержки», далее — «Реструктуризация кредитов», на шаге «Причина реструктуризации» выбрать причину «Призыв в армию»). Также сделать заявку на кредитные каникулы можно в любом офисе банка.

В случае одобрения заявления, срок кредита будет увеличен на срок не менее льготного периода. Во время каникул продолжат начисляться проценты в порядке и на условиях, установленных законом. В течение льготного периода у клиента сохраняется возможность платить по кредиту в счёт его досрочного погашения. Такие платежи, в соответствии с законом, в первую очередь, будут направляться на погашение основного долга, уменьшая тем самым сумму задолженности.

«Забота о клиентах — основной приоритет Сбербанка. И чтобы оперативно поддержать наших заёмщиков военнослужащих в этот важный период для всей страны, мы начали принимать предварительные заявки на новую госпрограмму кредитных каникул еще с 30 сентября. Потому сейчас с вступлением в силу закона – уже первые несколько тысяч заявок от наших клиентов будут исполнены в ближайшее время», – прокомментировал быстрый отклик финансового учреждения на закон о кредитных каникулах для военнослужащих Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Возможность воспользоваться кредитными каникулами для военнослужащих есть у заёмщиков следующих категорий граждан:

• мобилизованных в Вооружённые силы Российской Федерации;

• военнослужащих, проходящие службу в Вооружённых силах Российской Федерации по контракту;

• сотрудников Нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации;

• добровольцев, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые силы Российской Федерации;

• членов семей всех перечисленных выше категорий.

Для клиентов, которые желают внести коррективы в условия кредитования, однако не соответствуют критериям закона о кредитных каникулах для военнослужащих, Сбере предлагает собственную программу реструктуризации кредита. Условия предложения по ссылке.