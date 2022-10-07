Вице-премьер Чернышенко призвал индивидуально обрабатывать все жалобы по мобилизации

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все жалобы россиян касательно частичной мобилизации, поданные через портал Госуслуг, должны рассматриваться индивидуально, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы обработка жалоб осуществлялась в самые короткие сроки. В ряде субъектов фиксируем формальный подход к ответам на жалобы в случае возможной ошибки при мобилизации. Подчеркиваю, важно не отписку направить гражданину, а индивидуально отработать каждое обращение», – сказал вице-премьер на совещании по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации.

Кроме того, Чернышенко предложил рассмотреть возможность привлечения женщин-добровольцев к работе в госпиталях и волонтерами. Стать волонтерами смогут также и мужчины, которые не подходят под критерии призыва по частичной мобилизации, но желают внести свой вклад в выполнении целей спецоперации, считает первый зампред правительства.

Как писал сайт KP.RU, ранее на портале Госуслуг появилась форма обратной связи для подачи жалоб на нарушения при частичной мобилизации. Для подачи жалобы необходимо воспользоваться услугами бота Макса, написать в строке чата обращение и выбрать графу «Призыв в рамках частичной мобилизации».