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Происшествия7 октября 2022 10:50

Беспилотник упал и взорвался на аэродроме под Калугой

В результате инцидента никто не пострадал
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Под Калугой упал и взорвался бепилотник

Под Калугой упал и взорвался бепилотник

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На аэродроме «Шайковка» в Белгородской области упал беспилотный летательный аппарат, сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Сегодня на военном аэродроме «Шайковка» на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник. Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе нет», – написал он в своем Telegram-канале.

Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, добавил глава Калужской области.

Как писал сайт KP.RU, в конце августа в Севастополе сбили беспилотник. Он упал на крышу штаба Черноморского флота и загорелся, инцидент обошелся без разрушений.

Ранее рядом с Севастополем был уничтожен водоплавающий беспилотный аппарат. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. Фрагмент беспилотника обнаружили в море. После обследования специалистами он был уничтожен взрывом.