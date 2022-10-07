Лавров назвал заявление Зеленского о превентивном ударе по России безрассудным

Глава МИД Сергей Лавров во время заседания Госдума РФ в Москве. Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России “безрассудным”. Об этом представитель МИД заявил во время выступления по видеосвязи на заседании комиссии "Единой России" в рамках международного межпартийного форума "Экологическая политика и устойчивое развитие". По его мнению, подобные исходящие угрозы в полной мере оправдывают начало спецоперации на Украине.

"Вчера Зеленский призвал своих западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России. Тем самым этот деятель по сути предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата специальная военная операция", - сказал Лавров.

Глава МИД считает, что угрозы от Киева поступали еще в январе 2022 года. Речь идет об обладании ядерным оружием. “Стало быть, эта мысль у него глубоко засела", - добавил глава МИД.

"Когда мы говорим об экологической безопасности, безусловно, мы не можем обойти молчанием те дискуссии, которые в последнее время постоянно нарастают, на тему возможного применения ядерного оружия”, - считает министр.

Особенно он выделяет оружие массового поражения, которое Украина “безрассудно” пытается применить. В этой связи Лавров выделил случаи “военно-биологических программ в лабораториях”. По его словам, Пентагон способствовал созданию этого вида оружия наряду с разработкой химически запрещенных препаратов.

"И, безусловно, продолжаются опаснейшие непрекращающиеся удары по Запорожской АЭС", - заключил министр.

Несколько ранее Сергей Лавров заявлял, что власти России будут жестко отвечать на давление стран Запада. По его мнению, восьмой пакет санкций наращивает незаконное давление ЕС на Россию и другие страны.