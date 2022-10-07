Песков назвал споры по поводу спецоперации в Кремле частью рабочего процесса

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Споры и дискуссии в Кремле по поводу специальной военной операции на Украине являются частью рабочего процесса и ни коим образом не свидетельствуют о "расколе". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов The Washington Post.

Одним из активно обсуждаемых в окружении президента России Владимира Путина вопросов официальный представитель Кремля назвал частичную мобилизацию.

"По поводу таких моментов есть разногласия, - уточнил Дмитрий Песков. - Некоторые думают, что мы должны действовать иначе, но все это часть обычного рабочего процесса".

По его словам, подобные дискуссии ведутся и по другим вопросам, например, в сферах экономики и образования, и это совершенно нормально.

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Песков заявил, что сообщения о том, что с начала частичной мобилизации Россию якобы покинули 700 тысяч граждан, похожи на "какую-то утку". Он заверил, что реальное количество уехавших из страны граждан намного ниже и посоветовал не воспринимать серьезно публикации из непроверенных источников.

Напомним, Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.