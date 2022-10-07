В Великобритании на 22% увеличилось число бездомных украинских беженцев

Флаг Юнион Джек развевается на мачте в Лондоне. Фото: REUTERS

Депутат британского парламента Лейлу Моран ужаснулся растущим числом бездомных беженцев из Украины. Об этом сообщает издание The Independent. Приводя слова депутата, газета пишет, что в Великобритании за минувший месяц число украинских беженцев выросло на 22 %. Граждане Украины продолжают обращаться за помощью властям с “шокирующей” интенсивностью.

С февраля 2022 года в местные советы обратились 1915 украинских семей, которые просят помощи или сообщают об угрозах остаться без крова. Издание отмечает, что за последний месяц обратилось 350 беженцев, что сподвигло местные власти обратиться в парламент за “срочным решением” проблемы.

Лейлу Моран, в свою очередь, призвав правительство к немедленным действиям, напоминая, что в противном случае оно "рискует нарушить обещание, данное украинскому народу".

Подходят к концу договоренности с арендодателями по программе “Дом для Украины”, в связи с чем благотворительные организации предупреждают об "обострении в ближайшие месяцы" этой проблемы.

По словам издания, данные местных властей о бездомных беженцах “сильно занижены”.

Несколько ранее газета The Guardian писала, что около 50 тысяч мигрантов из Украины могут через несколько месяцев остаться без жилья в Великобритании из-за того, что в конце года перестает действовать программа “Дом для Украины”.