В Пензе отменили решение о возбуждении первого дела об уклонении от частичной мобилизации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Решение о возбуждении первого уголовного дела об уклонении от частичной мобилизации, отменено, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по статье 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований»), которое завели против жителя Пензенской области», – передает РИА Новости.

Накануне супруга мужчины рассказала, что он был выпущен из изолятора временного содержания, в котором провел двое суток после возбуждения дела, при этом об отмене решения на тот момент было неизвестно.

Как писал сайт KP.RU, ранее в России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, подозреваемого задержали при силовой поддержке ОМОНа. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат, рассказал правозащитник.