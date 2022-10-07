Андрей Белоусов: Кузбасс меняется на глазах

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов в ходе Международного угольного форума «Угольная отрасль - новые реалии» рассказал о своих впечатлениях о Кузбассе. По его мнению, регион, в котором проходит мероприятие, за последние годы заметно преобразился.

«Невероятные успехи, я в Кузбассе бывал не раз, вижу, как регион меняется на глазах. Вводятся новые объекты - спорта, здравоохранения, меняется жилищный фонд, дороги, - отметил Андрей Белоусов. - Надо отдать должное команде Сергея Евгеньевича (Цивилева, губернатора Кузбасса – Ред.), это достигнуто не благодаря каким-то благоприятным внешним условиям, к примеру, из-за цен на уголь, хотя они тоже сыграли свою роль. Администрация развернула системную работу и не боится рисковать. Мы в прошлый раз говорили, что строительство многих объектов началось в самый сложный период - угольного кризиса, пандемии. Были достаточно большие риски долгостроя, прекращения финансирования. Но Сергей Евгеньевич рискнул и выиграл, а вместе с ним выиграл и регион».