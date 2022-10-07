В Кузбассе обсудили перспективы развития угольной отрасли

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе с 6 по 9 октября проходит Международный угольный форум «Угольная отрасль - новые реалии». Руководители предприятий, представители органов власти и ученые собрались, чтобы определить вектор развития отрасли в новых условиях.

«Необходимо обсудить стратегические вопросы: обеспечение эффективного взаимодействия угольщиков и железнодорожников, развитие угольной отрасли и ее место в экономике, перспективы на 10-15 лет, работу по обеспечению безопасности и поддержанию здоровья сотрудников отрасли и, конечно, развитие Кузбасса. Президентом были даны соответствующие поручения», - сообщил первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул роль угольной промышленности в развитии экономики не только региона, но и всей России.

«Угольная отрасль — вершина огромного айсберга экономики страны. Металлургия, машиностроение, автотранспорт, железная дорога, порты, энергетика, теплоснабжение — все это угольная отрасль, и эти вопросы касаются каждого жителя РФ», - подчеркнул губернатор.