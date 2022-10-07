Чернышенко поручил рассматривать заявки от добровольцев не дольше двух дней

Дмитрий Чернышенко призвал рассматривать заявки на добровольное участие в частичной мобилизации не дольше двух дней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявки от россиян, добровольно желающих принять участие в специальной военной операции на Украине, должны рассматриваться в течение двух дней. Такое указание дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время совещания по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации.

Вице-премьер отметил, что заявки добровольцев, поданные через соответствующий сервис на портале Госуслуг, в ряде регионов обрабатываются крайне медленно.

«Обращаю внимание, что у нас есть регионы, где крайне медленно идет обработка заявлений от добровольцев. Коллеги, напомню, срок рассмотрения – в течение двух дней», - сказал Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что разделяет позицию Минобороны в части того, что в рамках частичной мобилизации не должны призываться женщины и предложил рассмотреть возможность привлечения женщин, которые хотят стать добровольцами, к волонтерской деятельности или работе в российских госпиталях. Для мужчин, которые по каким-либо причинам не могут быть призваны, но хотят стать добровольцами, Чернышенко также поручил проработать предложения по альтернативной деятельности.

Также Дмитрий Чернышенко призвал индивидуально обрабатывать все жалобы по мобилизации и указал на формальный подход к ответам на жалобы в ряде российских регионов.

Ранее генерал Андрей Гурулев рассказал, что на самом деле происходит на фронте и полигонах после объявления частичной мобилизации.