Стремоусов заявил, что иностранные наемники взяли под контроль село, где ВСУ расстреляли 16 жителей. Фото: REUTERS

Иностранные наемники из стран НАТО, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, контролируют село Великая Александровка в северной части Херсонской области. Об этом в пятницу 7 октября заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Напомним, ранее Стремоусов рассказал, что в Великой Александровке украинские националисты расстреляли 16 жителей.

«Село находится, я бы не хотел говорить, что под контролем ВСУ, — под контролем наемников практически всей НАТО, которая сейчас пришла на территорию Украины, не скрывая своих задач по убийству мирного населения. Уже натовское оружие, переодетые натовские войска присутствуют на территории Херсонской области», - сказал Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Стремоусов сообщал о большом количестве иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, у границ Херсонской области.

«Очень много в рядах ВСУ, сосредоточенных на Херсонском направлении, зарубежных наемников. Есть много свидетельств присутствия наемников, которые говорят на английском и других иностранных языках», - сказал замглавы администрации.

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