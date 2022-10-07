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Политика7 октября 2022 13:23

Бельгия не стала голосовать за восьмой пакет санкций против России

Брюссель боится экономических издержек из-за запрета на поставки российской стали
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Бельгия не стала голосовать за восьмой пакет санкций против России

Бельгия не стала голосовать за восьмой пакет санкций против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бельгия воздержалась от голосования по очередному пакету санкций в связи с наличием в нем ограничений на импорт стали, сообщил премьер-министр королевства Александр де Кроо.

«Если экономические издержки станут еще более высокими выше, люди будут терять работу – это станет тяжело», – объяснил решение Брюсселя бельгийский премьер в беседе с изданием Echo.

Вместе с тем Бельгия не стала блокировать введение восьмого пакета антироссийских санкций, поскольку не хочет подрывать европейскую солидарность, добавил политик.

Как писал сайт KP.RU, восьмой пакет антироссийских санкций был утвержден Евросоюзом. В него включены потолок цен на нефть, запрет импорта российских товаров на сумму порядка семи миллиардов евро, эмбарго на экспорт в Россию угля, химических веществ, электронных компонентов для оружия и технических изделий для авиации. Документ также предусматривает запрет гражданам государств, входящих в ЕС, занимать руководящие должности в российских госпредприятиях.