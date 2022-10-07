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Политика7 октября 2022 13:41

Министр обороны Белоруссии Хренин заявил о возможности выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных

Глава военного ведомства отметил, что речь идет о подготовленном резерве
Мария ПАВЛОВА
Белорусский министр обороны заявил о возможности выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных.

Белорусский министр обороны заявил о возможности выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В случае необходимости Белоруссия может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных. Такую цифру озвучил глава Минобороны республики Виктор Хренин, сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства.

Хренин уточнил, что речь идет «о подготовленном резерве» и отметил, что 60 процентов белорусской армии составляют военнослужащие контрактной службы. Также министр обороны рассказал, что за последние 20 лет в Белоруссии 130 тысяч человек прошли плановые мобилизационные сборы.

Хренин заявил, что в октябре 2022 года пройдет презентация боевых беспилотных комплексов и анонсировал поступление в распоряжение белорусской армии ракетных комплексов «Искандер» и систем ПВО С-400.

Ранее Хренин заявил о формировании ударных группировок в соседних странах НАТО и допустил, что формирования альянса могут быть использованы против Белоруссии и России.

Также минобороны Белоруссии заявило о готовности войск к вооруженной защите Союзного государства и пресечению провокаций на границах на всех направлениях.