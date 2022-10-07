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В мире7 октября 2022 14:37

Saudi Aramco понизила цены на поставки нефти для Европы и повысила для США в ноябре

Национальная компания Саудовской Аравии повысила цены на поставку по всем маркам нефти для США
Владимир РОМАНЕНКО
Национальная компания Саудовской Аравии повысила цены на поставку по всем маркам нефти для США.

Национальная компания Саудовской Аравии повысила цены на поставку по всем маркам нефти для США.

Фото: REUTERS

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила цены на поставки нефти в Европу и повысила их для США. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона цены остались неизменны.

Отпускная цена на все виды нефти для Европы и Средиземноморья была снижена поставщиком. Так, легкие сорта нефти Extra Light и Light подешевели на 1,8 долларов за баррель, средние и тяжелые сорта - на 1,5 долларов за баррель. Ключевая марка Arab Light для стран Европы отпускается с премией в $0,9 к ICE Brent.

Для США Saudi Aramco повысила цены на все марки хоть и незначительно. Повышение составило примерно 0,2 долларов за баррель. Поставки Arab Light в ноябре осуществляются с премией в $5,85 по отношению к Argus Sour Crude Index (ASCI).

Согласно оценке Bloomberg, рынок несколько иначе отреагировал на объявление странами ОПЕК+ сокращения поставок нефти, вопреки прогнозам трейдеров и аналитиков.

Напомним, ОПЕК+ на очной встрече в Вене согласовали сокращение добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки, а также продлили сделку до конца 2023 года.

О том, как отразилось снижение добычи черного золота на рынке писал сайт KP.RU.