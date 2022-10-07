Saudi Aramco понизила цены на поставки нефти для Европы и повысила для США в ноябре

Национальная компания Саудовской Аравии повысила цены на поставку по всем маркам нефти для США. Фото: REUTERS

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила цены на поставки нефти в Европу и повысила их для США. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона цены остались неизменны.

Отпускная цена на все виды нефти для Европы и Средиземноморья была снижена поставщиком. Так, легкие сорта нефти Extra Light и Light подешевели на 1,8 долларов за баррель, средние и тяжелые сорта - на 1,5 долларов за баррель. Ключевая марка Arab Light для стран Европы отпускается с премией в $0,9 к ICE Brent.

Для США Saudi Aramco повысила цены на все марки хоть и незначительно. Повышение составило примерно 0,2 долларов за баррель. Поставки Arab Light в ноябре осуществляются с премией в $5,85 по отношению к Argus Sour Crude Index (ASCI).

Согласно оценке Bloomberg, рынок несколько иначе отреагировал на объявление странами ОПЕК+ сокращения поставок нефти, вопреки прогнозам трейдеров и аналитиков.

Напомним, ОПЕК+ на очной встрече в Вене согласовали сокращение добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки, а также продлили сделку до конца 2023 года.

О том, как отразилось снижение добычи черного золота на рынке писал сайт KP.RU.