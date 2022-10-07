Паша Техник. Фото: личная страница исполнителя в соцсетях

Российский рэп-исполнитель Паша Техник (Павел Ивлев) 7 октября был экстренно госпитализирован в Москве.

Отмечается, что плохо музыканту стало во время квартирной вечеринки, внезапно он потерял сознание, а потом у него начались судороги. Об этом сообщает "Пятый канал".

Сейчас Паша Техник находится в Боткинской больнице, за его состояние наблюдают врачи. Бывшая супруга артиста сообщила, что у Техника за последний месяц было уже три приступа.

Также Life.ru уточняет, что его избранница Екатерина рассказала, что в крови музыканта обнаружено большое количество наркотических веществ. Как предполагает девушка, препараты рэпер употреблял за её спиной. Она рассказала, что вчера Павел был "свежий" и писал рэп. Но сегодня утром девушка проснулась из-за приступа — у музыканта шла пена изо рта.

Тем временем, телеканал "360" напоминает, что в прошлом году исполнитель вышел на свободу после 11 месяцев, проведенных в тюрьме. Артист опубликовал в соцсетях фото с женой на фоне колонии, где отбывал наказание, и сообщил подписчикам: “Я вернулся”. Рэпер был осужден за вождение автомобиля в нетрезвом виде в сентябре 2020 года.