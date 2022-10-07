В России за год число вакансий в сфере телекоммуникаций выросло в два раза Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России за год вакансий в сфере телекоммуникаций в целом по стране стало больше на 52%. К такому выводу пришли аналитики рекрутинговой онлайн-платформы SuperJob, которые провели исследование.

Также специалисты изучили динамику зарплат и вакансий в данной отрасли и выяснили, какие именно вакансии считаются самыми высокооплачиваемыми. Об этом пишет Газета.Ru.

Согласно результатам анализа, SuperJob не отмечает снижения заработных плат в сфере телекоммуникаций: зарплаты растут, отрасль наращивает подбор линейного персонала и ИТР. В частности, за год зарплата инженеров-проектировщиков систем связи в Москве и Санкт-Петербурге выросла в номинальном выражении на 5%, инженеров техподдержки - на 13 и 8% соответственно.

Кстати, больше всего работодатели в Москве и Санкт-Петербурге готовы платить главному конструктору. В среднем рыночная заработная плата такого сотрудника в столице в 2022 году составляет 230 тысяч рублей, а в Питере - около 200 тысяч рублей.

Ранее "Известия" писали, что в России выросло число вакансий для фармацевтов и медиков. Сервисы HR приводят статистику за 21-28 сентября 2022 года. За это время в коммерческих клиниках на 10% чаще требуются врачи, на 12% возросла потребность в среднем и младшем медперсонале.

А RT сообщает, что аналитики сервиса HeadHunter проанализировали более 70 тысяч вакансий и назвали самые востребованные специальности на рынке труда Санкт-Петербурга. Так, самыми востребованными специалистами стали менеджеры по продажам, продавцы, программисты и разработчики, инженеры-конструкторы и водители.