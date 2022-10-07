Посол России заявил, что британских бизнесменов призывают избегать связей с Москвой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Великобритании советуют местным бизнесменам не налаживать экономические связи с Россией, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Прямым текстом это все воспрещается. Бизнесменам советуют уйти полностью от любых связей, контактов, даже простых разговоров на обыденные темы», – рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Тем самым британские власти полностью «выжигают» пространство, связанное с Россией, сводя на нет попытки наладить связи с Москвой, отметил посол.

Как писалс айт KP.RU, в конце сентября Великобритания ввела санкции в отношении некоторых представителей руководства российских госбанков в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Лондон расширил антироссийский санкционный список на 92 позиции.

Премьер Великобритании Лиз Трасс заявляла, что Лондон предпримет новые меры в отношении России на фоне референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ.