Политолог Казаков увидел отчаяние в "идиотских" заявлениях Зеленского о России

Политолог Казаков увидел отчаяние в "идиотских" заявления Зеленского о России Фото: REUTERS

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости нанесения превентивного удара по России стоит расценивать как очередную провокацию. Таким мнением поделился политолог Александр Казаков.

- (Стоит расценивать) как провокацию Третьей мировой войны. Предыдущей было предложение ускоренного вступления Украины в состав НАТО.... Вместе с боевыми действиями Зеленский предлагал ввести страну под пятую статью Устава НАТО, - заявил эксперт в беседе с "Пятым каналом".

Казаков также отметил, что президент Украины говорит о том, что альянсу следует нанести удар по РФ даже, если российская сторона только подумает о применении ядерного оружия.

- Лучший способ реакции - это смирительная рубашка, поскольку реагировать на такого рода идиотские заявления всерьез невозможно, - подытожил собеседник издания.

6 октября Зеленский обратился к НАТО с призывом "пересмотреть использование своего давления" и нанести превентивный удар по России. Он аргументировал такие меры необходимостью предотвратить применение РФ ядерного оружия, пишут "Известия".

Как сообщает телеканал "360", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал все страны обратить внимание на эту речь. Представитель Кремля подчеркнул, что "США, Британия де-факто руководят деятельностью Киева", и поэтому они должны "нести ответственность за заявления Зеленского".