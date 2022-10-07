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Политика7 октября 2022 15:17

Захарова считает, что США не рассчитали всех последствий провокаций вокруг Украины

Вашингтон давно занимлся провокациями в регионе, подводя мир к опасной черте, отметила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова считает, что США не рассчитали всех последствий провокаций вокруг Украины

Захарова считает, что США не рассчитали всех последствий провокаций вокруг Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты, планируя провокации вокруг Украины, не рассчитали всех последствий этих провокаций, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«США давно и прицельно занимались провокациями в регионе, подводя мир к опасной черте. Те, кто являлся архитекторами этих провокаций в регионе вокруг Украины, не просчитали всех последствий», – заявила дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметила представитель МИД РФ, Москва в это время предпринимала все усилия для возвращения ситуации к дипломатии, задействовав весь потенциал международных организаций и международного права. В мире никто не сможет упрекнуть в Россию в том, что с ее стороны не было что-либо сделано, подчеркнула она.

Как писал сайт KP.RU, ранее Захарова заявляла, что Соединенные Штаты фактическим стали стороной конфликта на Украине, о чем свидетельствует договоренность о выделении Киеву пакета помощи на сумму 12 миллиардов долларов.