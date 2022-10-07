Захарова считает, что США не рассчитали всех последствий провокаций вокруг Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты, планируя провокации вокруг Украины, не рассчитали всех последствий этих провокаций, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«США давно и прицельно занимались провокациями в регионе, подводя мир к опасной черте. Те, кто являлся архитекторами этих провокаций в регионе вокруг Украины, не просчитали всех последствий», – заявила дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметила представитель МИД РФ, Москва в это время предпринимала все усилия для возвращения ситуации к дипломатии, задействовав весь потенциал международных организаций и международного права. В мире никто не сможет упрекнуть в Россию в том, что с ее стороны не было что-либо сделано, подчеркнула она.

Как писал сайт KP.RU, ранее Захарова заявляла, что Соединенные Штаты фактическим стали стороной конфликта на Украине, о чем свидетельствует договоренность о выделении Киеву пакета помощи на сумму 12 миллиардов долларов.