Бывшая жена Мамаева мечтает о мобилизации футболиста

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая жена российского футболиста Павла Мамаева Алана считает, что спортсмен сборной России может находиться в Турции. По ее предположению, не исключено, что именно там он скрывается частичной мобилизации, объявленной в России.

Алана признала, что надеется, что в случае призыва экс-супруга в армию, наконец прекратятся их судебные тяжбы, связанные с разделом имущества. Сейчас, как заявляет девушка, Мамаев стремится отсудить у нее половину стоимости квартиры в Москве, нажитую в совместном браке, а также машиноместо во дворе.

- Размер жилья составляет всего 48 квадратных метров, с двумя детьми тесновато. Кухню я переделала под вторую спальню. То, что делает Мамаев, недостойно нормального мужчины. Если честно, мне все равно, где он. Я только надеюсь, если его призовут отдавать воинский долг Родине, все эти тяжбы прекратятся, - сделала признание Алана в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Ранее сайт "Москва 24" писал, что летом этого года футболисту Павлу Мамаеву ограничили выезд из России из-за неуплаты алиментов. Согласно постановлению суда, отрывок из которого опубликовала Алана в соцсетях, Мамаеву ограничили выезд из страны на шесть месяцев, до 1 декабря 2022 года.

Тем временем, "Известия" напоминают, что в конце января 2022 года полузащитник футбольного клуба "Химки" Павел Мамаев вновь женился. его избранницей стала блогер Надежда Санько. Пара пригласила своих друзей на церемонию бракосочетания, фотографиями и видео с праздника они делились в соцсетях.