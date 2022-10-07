Захарова заявила, что Запад не допускает Россию к расследованию диверсий на «Северных потоках»

Утечка газа на «Северном потоке» Фото: REUTERS

Страны Запада не допускают Россию к расследованию аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», так как им есть, что скрывать, считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Если не пускают и не допускают к расследованию страну, которая является непосредственно собственником и ресурса, и части этой инфраструктуры, значит им есть, что скрывать», – заявила она в эфире телеканала «Россия 24».

Как писал сайт KP.RU, ранее в МИД России призвали провести международное расследование атак на «Северные потоки», а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно должна участвовать в расследовании по «Северным потокам».

В то же время Германия допустила проведение собственного расследования диверсий на «Северном потоке».

Напомним, ФСБ России возбудила уголовное дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках».