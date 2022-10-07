СК России завершил расследование по делу расстрелявшего в Казани школьников Галявиева

Следственный комитет России завершил расследование по делу Галявиева. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Российский Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Ильназа Галявиева, который устроил взрыв и стрельбу в казанской гимназии.

Сообщается, что Галявиев напал на детей и взрослых в гимназии из стремления «подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур». Информацию о субкультуре молодой человек нашел в сети и скопировал предложенный вариант поведения, уточнили в СК.

Эксперты признали Галявиева вменяемым, он полностью признал свою вину и раскаялся.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд», - сообщает пресс-служба СК.

Напомним, Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года устроил стрельбу в родной школе №175. Жертвами стали семь детей и двое взрослых. Всего потерпевшими признаны более 600 человек. В момент преступления житель Казани совершил не менее 17 выстрелов.

На допросе 19-летний Ильназ Галявиева заявил, что всегда ненавидел людей и назвал себя богом.

От «замкнутого мальчика» до психопата с автоматом. Кто такой Ильназ Галявиев, который расстрелял 9 человек в казанской гимназии, читайте здесь на KP.RU.