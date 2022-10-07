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Общество7 октября 2022 15:40

СК России завершил расследование по делу расстрелявшего в Казани школьников Галявиева

Галявиев напал на гимназию, потому что подражал представителям деструктивной субкультуры
Мария ПАВЛОВА
Следственный комитет России завершил расследование по делу Галявиева.

Следственный комитет России завершил расследование по делу Галявиева.

Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Российский Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Ильназа Галявиева, который устроил взрыв и стрельбу в казанской гимназии.

Сообщается, что Галявиев напал на детей и взрослых в гимназии из стремления «подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур». Информацию о субкультуре молодой человек нашел в сети и скопировал предложенный вариант поведения, уточнили в СК.

Эксперты признали Галявиева вменяемым, он полностью признал свою вину и раскаялся.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд», - сообщает пресс-служба СК.

Напомним, Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года устроил стрельбу в родной школе №175. Жертвами стали семь детей и двое взрослых. Всего потерпевшими признаны более 600 человек. В момент преступления житель Казани совершил не менее 17 выстрелов.

На допросе 19-летний Ильназ Галявиева заявил, что всегда ненавидел людей и назвал себя богом.

От «замкнутого мальчика» до психопата с автоматом. Кто такой Ильназ Галявиев, который расстрелял 9 человек в казанской гимназии, читайте здесь на KP.RU.