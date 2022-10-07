Водителя Собчак приговорили к двум годам колонии-поселения за смертельное ДТП в Сочи

Вынесен приговор водителю Собчак, признанному виновным в смертельном ДТП. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Водителя Ксении Собчак, который был за рулем автомобиля «Мерседес» 9 октября 2021 года, когда машина с телеведущей попала в смертельную аварию, приговорили к двум годам колонии-поселения. Дело рассматривал Адлерский районный суд города Сочи.

Цоя признали виновным в смертельном ДТП.

«Подсудимый, управляя автомобилем «Мерседес», превысил скорость и, проигнорировав разметку, для обгона автомобиля, двигавшегося в попутном направлении, совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло», - сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Напомним, в результате аварии один человек погиб, двое получили травмы.

В последнем слове на суде Олег Цой рассказал, что раскаивается и просил не лишать его свободы.

«Ваша честь, я готов возмещать ущерб всем пострадавшим. Поэтому прошу вас не лишать меня свободы. Также у меня есть дети, супруга, которые нуждаются во мне», - сказал он.

Что известно о водителе Mercedes, с которым Ксения Собчак попала в аварию в Сочи, читайте здесь на KP.RU.