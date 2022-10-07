Росстат прекратил публикацию данных о смертности от коронавируса

Росстат заявил о прекращении публикации данных о смертности от коронавируса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Росстат больше не будет публиковать оперативные данные о смерти от COVID-19 в России. Ведомство приняло такое решение на фоне снижения числа смертей среди людей с диагностированной коронавирусной инфекцией, сообщает в пятницу 7 октября РИА Новости.

«В августе 2022 года смертность от COVID-19 снизилась более чем на 90%», - сообщили в Росстате, отметив, что в июне 2022 года количество умерших с коронавирусом снизилась на 81,7 к аналогичному периоду 2021 года, а в июле – на 93,6 в годовом выражении.

В ведомстве уточнили, что смертность от коронавирусной инфекции отслеживается по четырем типам.

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