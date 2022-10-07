Разведка США не располагает данными, что Россия собирается применить ядерное оружие

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не располагают разведданными о подготовке Россией ядерного удара. Фото: REUTERS

Разведывательные службы США не располагают данными о подготовке Россией ядерного удара. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу 7 октября во время регулярного брифинга, трансляция которого велась в социальных сетях администрации президента США.

«Нет, нет», - сказала Жан-Пьер в ответ на вопрос, располагает ли американская разведка сведениями о готовности России использовать ядерное оружие. Пресс-секретарь добавила, что президент США Джо Байден употребил в своем выступлении в четверг 6 октября употребил слово «армагеддон», чтобы выразить обеспокоенность по поводу якобы угроз российского президента Владимира Путина о применении ядерного оружия.

В то же время Карин Жан-Пьер заявила, что США «не видят никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил».

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру может грозить ядерная война. Байден употребил определение «армагеддон», выражая эти опасения, и возложил ответственность за эскалацию на российское руководство.

Тем временем США признали, что не видят со стороны России демонстрации готовности применить ядерное оружие.

Также сообщалось, что НАТО не видит признаков повышенной готовности ядерных сил России.