Зеленский объяснил свои слова про «превентивные удары» по России

Владимир Зеленский заявил, что его призывы к "превентивным ударам" по России неправильно поняли. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свои призывы к странам НАТО нанести «превентивные удары» по России. В пятницу 7 октября Зеленский дал интервью британской компании BBC, в котором заявил, что его неправильно поняли.

По словам украинского президента, под «превентивными ударами» он имел в виду антироссийские санкции, которые должны быть введены для предотвращения ядерной катастрофы.

«Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать все возможное, чтобы они покинули атомную электростанцию»,- заявил Зеленский, имея в виду Запорожскую АЭС.

Также президент Украины обвинил Россию в том, что она интерпретировала его высказывания «в выгодном для себя ключе».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО нанесения «превентивных» ударов по России.

После этого пресс-секретарю Зеленского пришлось объясняться за слова президента Украины о «превентивных ударах» по России.

В Кремле назвали требования Зеленского о превентивных ударах НАТО по России призывом к началу мировой войны.