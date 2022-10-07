Вице-премьер Хуснуллин выступил за распространение ставки по льготной ипотеки на «вторичку»

Вице-премьер объяснил, почему цены на жилье так резко выросли в стране Фото: Иван МАКЕЕВ

Вице-премьер Марат Хуснуллин выступил за снижение ставки по льготной ипотеке, а еще за распространение ее на вторичное жилье.

По словам вице-премьера, сегодня цены на недвижимость растут не только из-за доступного жилищного кредитования. Сказался рост курса доллара, проблемы с импортом. В жилье эконом-класса его доля составляет не менее 8%.

- В офисе класса А в Москве - 40%, а в жилье бизнес-класса, не говоря уже об элитном - до 30%, - рассказывает Марат Хуснуллин сайту mk.ru.

Свои коррективы внесла пандемия, проблемы с логистикой, жадность отдельных поставщиков.

Так что, по мнению вице-премьера, возлагать ответственность за подорожавшее жилье исключительно на льготную ипотеку – неверно.

- Считаю ее нужно сохранять и снижать. 7% - это вполне приемлемая ставка, но вообще должна быть 5%. Кроме того, нужно обеспечить ее доступность на вторичном рынке, - заключил вице-премьер.

Но подчеркнул, что «коллеги из финансового сектора со мной не согласны».