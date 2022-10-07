Автоэксперт усомнился в эффективности особого статуса электросамокатов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Электросамокаты, гироскутеры, сегвеяи и подобный вид транспорта получил особый статус. Теперь скорость будет ограничена 25 км/ч, а люди, передвигающиеся на средствах индивидуальной мобильности, должны будут уступать дорогу пешеходам. На переходах предписывается спешиваться.

Автоэксперт и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин

Отмечает, что единственное четкое решение во всем своде правил – это ограничение скорости до понятных пределов.

Все остальное он называет «абсурдным» новым положением и настаивает, что для наведения порядка нужно работать с прокатными компаниями.

Субботин подчеркнул, что работать в первую очередь надо с прокатными компаниями, так как они сами устанавливают скоростной режим в зависимости от зоны движения.

Несмотря на то, что оговорена максимальная скорость, непонятно, кто и как будет за этим следить и наказывать нарушителей.

- Пока ничего этого нет, сделан просто шаг в пустоту, потому что все эти самокаты и так медленно ездят. Есть отдельные ребята, которые носятся, но они будут носиться и без того, - сказал эксперт NEWS.ru.

Ситуацию он сравнил с автомобильным тюнингом: по закону его применять нельзя, но это мало кого останавливает.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил запретить курьерам служб доставки использовать телефоны без специальных креплений во время движения на электротранспорте, пишет RT.