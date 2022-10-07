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Общество7 октября 2022 20:05

В Минобороны не видят необходимости отменять новогодние мероприятия для перенаправления средств на нужды военных

В российском МО заявили, что вооруженные силы имеют все необходимое для обеспечения каждого военного в районах спецоперации и местах подготовки мобилизованных
Мария ПАВЛОВА
В Минобороны заявили, что нет необходимости отменять новогодние праздники, чтобы собрать средства для армии, в вооруженных силах все есть.

В Минобороны заявили, что нет необходимости отменять новогодние праздники, чтобы собрать средства для армии, в вооруженных силах все есть.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В российском Минобороны прокомментировали инициативу властей Санкт-Петербурга об отмене новогодних торжеств с целью сбора средств на оснащение мобилизованных.

«Никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет», - заявил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин.

Горемыкин выразил признательность за поддержку Вооруженных сил, но назвал преждевременными и ненужными инициативы по отмене новогодних праздников под этим предлогом.

И в районах проведения спецоперации, и в местах подготовки мобилизованных есть все необходимое, подчеркнул замминистра.

Ранее власти Санкт-Петербурга заявили, что будет отменен концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда», а также благотворительный прием в Таврическом дворце. Сэкономленные деньги направят на оснащение и снаряжение мобилизованных и добровольцев: они будут предусмотрены в особой статье бюджета Санкт-Петербурга.