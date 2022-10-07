Илон Маск отказался комментировать сообщения о сбоях в работе Starlink на Украине Фото: REUTERS

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отказался комментировать появившиеся накануне сообщения о сбоях в работе терминалов спутниковой связи Starlink на Украине.

В посте в своем Twitter-аккаунте он пояснил, что это связано с конфиденциальностью.

- Что касается того, что происходит на поле боя, то это конфиденциальная информация, - высказался Маск.

Ранее 7 октября высокопоставленный чиновник из украинского правительства сообщил изданию Financial Times, что перебои в работе системы спутниковой связи Starlink вызывают панику среди украинских военных. По информации источника, перебои в работе Starlink приводят в последние несколько недель к "катастрофическим" потерям связи. А другой информатор сообщил, что сбои связи вызвали такую панику среди украинских бойцов, что они звонили на телефоны доверия.