Зеленский оправдался за слова о превентивных ударах по России Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил свои слова о превентивных ударах по России.

Политик убеждает, что на самом деле речь шла не про ядерные удары, а про "пинки".

- Я думаю, что опасно об этом даже говорить. Я сказал, что нужно применить превентивные пинки, а не удары, - рассказал Зеленский в интервью телеканалу Би-би-си.

Также телеканал уточняет, что, говоря о "превентивных пинках" Зеленский подразумевал необходимость рассмотреть возможность введения санкций. Сам же президент Украины считает, что в России якобы интерпретировали его слова "как это удобно им".

Напомним, 6 октября Зеленский, выступая в режиме видеоконференции в Институте Лоуи в Австралии, заявил, что НАТО необходимо нанести "превентивные удары" по территории Российской Федерации. Тогда же он высказывал мнение, что альянс должен исключить возможность применения Россией ядерного оружия, отметил, что это можно сделать лишь нанесением ударов по РФ со стороны НАТО.