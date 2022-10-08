МИД: Россия зафиксировала признаки повышения активности ядерных сил западных стран Фото: Александр КОЦ

Заместитель главы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов сообщил, что Россия фиксировала признаки, которые свидетесльвуют о повышении активности ядерных сил западных стран.

- Зафиксированы признаки, свидетельствующие о повышении активности ядерных сил западных стран, - сказал он.

При этом Воронцов акцентировал внимание на "безответственную риторику" со стороны Запада.

- Еще буквально неделю назад американские представители фактически угрожали через СМИ возможностью нанесения по российской столице ... удара. ... Причём это прозвучало не из уст политиков, а от военных. Если в США считают такую риторику ответственной и допустимой, то в этом зале подавляющее число стран с этим не согласится, - отметил представитель российской делегации. Его слова приводят РИА Новости.

6 октября Зеленский, выступая в режиме видеоконференции в Институте Лоуи в Австралии, заявил, что НАТО необходимо нанести "превентивные удары" по территории Российской Федерации. Тогда же он высказывал мнение, что альянс должен исключить возможность применения Россией ядерного оружия, отметил, что это можно сделать лишь нанесением ударов по РФ со стороны НАТО.