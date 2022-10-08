ВСУ выпустили шесть ракет из HIMARS по Иловайску в ДНР Фото: REUTERS

Украинские боевики в ночь на 8 октября обстреляли населенный пункт Иловайск в ДНР, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Отмечается, что всего из ракетного комплекса HIMARS было выпущено шесть ракет.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 0.00 (время совпадает с мск) - населенный пункт Уманское - населенный пункт Иловайск... выпущено шесть ракет из установки М142 HIMARS, - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами натовского калибра. Так, 3 октября с 6 часов утра по московскому времени по Донецку выпущено 19 таких снарядов, большинство из ударов пришлось по Киевскому району города.

А до этого сайт KP.RU писал, что в середине сентября очередной обстрел Донецка украинских военных привел к гибели 13 мирных жителей в Куйбышевском районе.