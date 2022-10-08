Россияне в день рождения Путина затроллили Байдена в соцсетях Фото: REUTERS

Российские пользователи социальной сети Instagram* в день рождения президента РФ Владимира Путина затроллили американского лидера Джо Байдена.

Фото: скрин

В одном из постов на официальной странице Белого дома, который опубликован 7 октября, россияне начали писать в комментариях поздравления с юбилеем, обращенные к Путину. В них они желали политику здоровья и долгих лет жизни, а также выражали слова благодарности за Россию.

Всего под постом (на момент публикации заметки) было порядка шести тысяч комментариев от разных пользователей.

Фото: скрин

Напомним, 7 октября 2022 года президент России Владимир Путин отпраздновал свой день рождения. Один из самых влиятельных политиков мира в этом году отметил юбилей, ему исполнилось 70 лет.

Instagram* - запрещенная в России соцсеть, принадлежит Meta* - запрещенной в России экстремистской организации