Reuters сообщило о пролете американского самолета рядом с местом аварии на "Северном потоке - 2" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самолет-разведчик ВМС США через несколько часов после аварии на газопроводе "Северный поток - 2" пролетел рядом с местом случившегося. Об этом сообщает агентство Reuters.

В публикации отмечается, что пролет воздушного средства "Вашингтон назвал рутинным".

- Разведывательный самолет ВМС США пролетел рядом с местом прорыва газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море через несколько часов после появления первых повреждений, - сообщает агентство со ссылкой на изученные данные о перемещениях техники.

Напомним, 26 сентября в прессе появились сообщения об авариях на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Обе "трубы" находились в простое. По первому потоку поставка газа была прекращена, но внутри газ был закачан. По второму перекачка даже не начиналась. Все это произошло в Балтийском море на трансграничной территории недалеко от острова Борнхольм.