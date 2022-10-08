Зеленский подписал указ о признании российских южных Курильских островов "оккупированной территорией Японии" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании указа о поддержке Японии по вопросу Южных Курил. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте офиса главы государства.

- Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии включительно с ее Северными территориями. ... я подписал указ, - заявил политик в своем Telegram-канале.

Также Верховная рада Украины приняла постановление о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии".

- Рада заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий; признает, что данные территории продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации, - отмечается в тексте постановления.

Напомним, южная часть Курил представляет собой острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, группа островов и скал Хабомаи, а также 200-мильная экономическая зона вокруг них. Япония называет эти острова северными территориями и не признает их принадлежность России.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста из Японии о Курильских островах. По его словам, японская позиция менялась с 1956 года, когда речь шла о двух островах. После этого российская сторона прекратили разговоры об островах по инициативе японцев, а позже возобновила. Речь снова шла о двух островах, но потом речь пошла о 4 островах, но Россия с этим не соглашалась.